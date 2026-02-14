お笑いコンビ、ハリセンボンの近藤春菜（42）が13日、インスタグラムを更新。豪華メンバーの集合ショットを公開した。近藤は「直美ちゃん、芸歴20年おめでとう！！！20年間、ずっと面白いことしてる！！！人生丸ごと面白い人、面白くしてきた人」と渡辺直美（38）を祝福し、豪華メンバーの集合ショットを公開した。続けて「直美ちゃんからの愛、お客様の愛、出演者の愛、スタッフの愛、愛で東京ドームがぱんっぱんで多幸感に包