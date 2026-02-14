ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリーでの２０１４年ソチ五輪５位と活躍した町田樹さんの解説が注目を集めている。１３日（日本時間１４日）、フィギュアスケート男子フリーが行われ、カザフスタンのミハイル・シャイドロフがＳＰ５位から逆転で金メダルを獲得した。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルとなった。マリニン（米国）は４回転