サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）が14日までに自身のインスタグラムを更新。新たな車を迎え入れたことを明かした。「新しい相棒がやってきました」と書き出すと、黒いアウディと自身のショットをアップ。「これからもよろしくね」と記し、車種については「Audi A6 Avant」と紹介した。小野氏の投稿に、フォロワーからは「カッコ良すぎます」「似合うー」「いいなーお高いんでしょ?」「強そうな車」といった反響が寄