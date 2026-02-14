巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）が１４日、ひなたひむかスタジアムで行われている２軍キャンプに合流した。育成６年目のドミニカンは昨季、２軍で１０６試合に出場して打率２割５分２厘、８本塁打、４９打点。将来の主砲候補として期待がかかる。第３クールまでは３軍の都城キャンプで調整していた。