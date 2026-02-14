２年連続でワールドシリーズを制覇しているドジャースが１３日（日本時間１４日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組がキャンプインした。すでにドジャースをのぞく２９球団は前日１２日（同１３日）までにバッテリー組はキャンプインしており、最遅キャンプ初日となった。４年連続ＭＶＰを狙う大谷翔平投手（３１）は、午前８時頃にキャンプ地入り。２日（同３日）からはキャンプを行う球団施設で自主トレを