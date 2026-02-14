女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が13日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。小池は「なんだか風邪流行ってますね。みんな気をつけてね！」と呼びかけ、「わたしは相変わらずとっても元気です」と記し、床に座り振り向く姿や、四つん這いショットなど美ヒップ際立つランジェリー姿を公開した。そして「わっ…13日の金曜日だ…！」とつづり、結んだ。この投稿に「いいケツしてんな〜」「超カワイイ」「