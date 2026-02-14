モデルの林ゆめ（30）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄・宮古島で撮影した写真集のグラビア動画を投稿した。「林ゆめ2nd写真集『ゆめのゆめ。』ご好評につき、デジタル豪華版の発売が決定しました！」と報告。紫色のロングワンピースドレスはバストが見えそうな限界ギリギリのデザイン。サトウキビ畑の間で沖縄の風を感じながらクルッと回転したり、道路に座り込んで胸から背中まで大胆に露出する衝撃ショットも披