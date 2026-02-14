グレープストーンのスイーツブランド『TOKYO TULIP ROSE』は、2026年3月6日に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーションを実施している。2026年2月15日から、コラボ第2弾として「チューリップローズ WICKED」「アソートギフト WICKED」を期間限定で発売する。いずれも、エメラルドシティを目指すエルファバとグリンダを描いたスペシャルデザイン。春限定の「チューリップローズ ストロベリーバター」と、コラ