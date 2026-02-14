◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックスノーボード女子スロープスタイルに挑む鈴木萌々選手が、生活リズムの変化に苦戦しているようです。今大会が初出場となった、18歳の鈴木選手は、大会3日目(現地8日)にビッグエアの予選に出場。ヘルメットが割れるアクシデントに見舞われるも8位で予選を突破すると、決勝では惜しくも表彰台に届かずも6位となりました。今大会はビッグエアに続き、スロープスタイルにも出場予定。現地13日