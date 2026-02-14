◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子フリーが行われ、SP5位のミハイル・シャイドロフ（21＝カザフスタン）がフリー1位の198・64点をマークし、合計291・58点として逆転で金メダルを獲得した。冒頭でトリプルアクセル―オイラー―4回転サルコーの大技を成功。続く4回転ルッツは回転不足となったが、以降は4回転