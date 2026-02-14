総務省で行われた第51回衆院選比例代表の当選証書付与式＝14日午前中央選挙管理会（中央選管）は14日、第51回衆院選比例代表の当選者に当選証書を付与した。比例代表は全国11ブロックで新人64人、前職77人、元職35人の計176人が当選した。うち女性は40人だった。全国最年少で当選した自民党の村木汀氏（26）＝北海道ブロック＝は「他の議員と比べて人生経験は浅いが、年齢は関係ない。国民の声を届けていけるよう精進したい」