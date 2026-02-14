アメリカのトランプ大統領は13日、核開発をめぐる交渉が続くイランの周辺海域に追加の空母を派遣することを指示したと明らかにしました。トランプ大統領：（追加の空母は）まもなく出発する。1隻目はすでに到着している。トランプ大統領は記者団に対し、イランの周辺海域に追加の空母を派遣する理由について、核開発をめぐる問題が決裂した場合に「必要になる」と説明しました。さらに「準備は整っている。非常に大きな戦力だ」と