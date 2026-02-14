スピードスケート女子団体パシュートは14日に準々決勝。金メダルを目指す日本は郄木美帆選手、佐藤綾乃選手、堀川桃香選手、野明花菜選手の4人が前日練習を行いました。女子は400mリンク6周（2400m）を3人が滑る団体パシュート。タイムは最後にフィニッシュした選手のタイムになるため、一糸乱れぬ隊列を組んで滑ることが求められます。オリンピックは準々決勝、準決勝、決勝のトーナメント方式。準々決勝はタイム上位4チー