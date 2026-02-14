今月8日、強烈な寒波の影響で都内でも5cmを超える積雪となるなど、まだまだ冬らしい気候が続いています。衆院選の投票日と重なったこともあり、交通機関の乱れなど各所で影響が出ました。しかし雪は本来、冬ならではの情緒や魅力にあふれた季節の象徴。この日本には、雪景色をめいっぱい楽しめる魅惑のスポットが数多くあります。そこで今回、デジタル旅行アプリ・サービスを運営するNEWTが公表した「冬注目の自治体ランキングTOP3