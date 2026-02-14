All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「歌がうまいと思う1970年代デビューのバンド」ランキングを発表します。【8位までの全ランキング結果】第2位：THE ALFEE／69票2位に選ばれたのは、「THE ALFEE」でした！1973年結成、1974年にデビューした桜井賢さん、坂崎幸之助さん、高見沢俊彦さんによる3人組ロックバンド。『