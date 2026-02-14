長崎県警は14日、長崎市家野町の路上で13日午後8時40分ごろ、帰宅中の女子高校生が背後から男に身体を触られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。行為者は20歳くらいで身長170cm程度のやせ形。黒色短髪にカーキ色ジャンパー、水色ジーパン着用。