俳優の佐野史郎（70）が14日までに自身のインスタグラムを更新。盟友との貴重な2ショットを披露した。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で島根県知事・江藤安宗役を演じている佐野。「オールアップでキャスト集合！！」とし、ヒロインの松野トキ（郄石あかり）の祖父・勘右衛門役の小日向文世と笑顔の2ショットを投稿した。続けて「同じシーンはなかったけど、30代の頃から一緒