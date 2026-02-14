ドジャースからツインズへのトレード移籍が決まったアンソニー・バンダ投手（32）が13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。惜別メッセージをつづった。左腕のバンダは2012年のMLBドラフト10巡目（全体335位）でブルワーズから指名され、17年にダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。レイズ、パイレーツなどを経て、24年からドジャースでプレー。昨季は71試合で5勝1敗、防御率3・18とフル稼働し、チームのワー