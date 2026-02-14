◇欧州女子ゴルフツアーサウジ・レディース・インターナショナル第3日（2026年2月13日サウジアラビアリヤドGC＝6640ヤード、パー72）4位から出た竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が1イーグル、5バーディー、1ボギーの66をマークし、通算15アンダーでチェ・ヘジン（韓国）と並びトップに立った。67で畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）と岩井明愛（23＝Honda）、69の岩井千怜（23＝Honda）は13アンダーで、首位