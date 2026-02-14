広島は14日、沖縄市のコザしんきんスタジアムで沖縄2次キャンプをスタートさせた。午前9時20分から歓迎式が行われた。新井監督は「25日まで一生懸命頑張ります」とあいさつした。「横一線」を掲げる今春。沖縄キャンプ中に1、2軍の選手を入れ替えることも想定して競争をあおる中、指揮官は短い言葉に決意を込めた。