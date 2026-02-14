ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリー（１３日＝日本時間１４日）、絶対王者のイリア・マリニン（米国）が大失速でメダルを逃した。ショートプログラム（ＳＰ）首位のマリニンは最終滑走でフリーに臨んだ。冒頭の４回転フリップを成功させるも、その後の４回転アクセルに失敗すると、動揺したのか、演技にキレがなくなり、ジャンプミスや転倒が相次ぐなど低調なパフォーマンス。フリーで１５位となり、総合８位