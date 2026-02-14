◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）世界王者でショートプログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）はフリー１５６・３３点、合計２６４・４９点でまさかの８位に終わった。「正直なところ、何が起こったのかまだ理解できていない。色々な感情が交錯している」とぼう然とした表情で振り返った。冒頭の４回転フリップは着氷したが、続く４