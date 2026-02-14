【モデルプレス＝2026/02/14】セブン-イレブン・ジャパンは、スイーツサンドの新商品となる「ブルーベリーサンド」を、全国のセブン‐イレブン店舗（一部地域を除く）で2月18日（水）より順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆スイーツサンド新作は「ブルーベリーサンド」同商品は、人気の素材であるクリームチーズとブルーベリーという人気の素材を、見た目もかわいいパー