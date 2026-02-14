しょうがは免疫力を上げる最強の食材 しょうがは血流をよくして体を温める。 「しょうがは体にいい」ということを聞いたことがあると思います。これはもちろん迷信ではなく、実際に免疫力アップにつながる食材なのです。 しょうがに含まれる辛味成分、ジンゲロールは、末梢の血管を拡張させ、血流をよくします。すると、基礎代謝が上がって体温が上がるのです。 そんな健康食材であるしょうがを、効果的に摂取するのにオ