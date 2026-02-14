三内丸山遺跡の分析で最近判明した縄文農耕の始まりのきっかけ 土器が発明され、食糧加工、保存技術が改善されると定住生活が可能となり、集落が営まれるようになりました。これは最近になってわかってきたことです。 定住生活が始まると周辺の自然環境に手を加え、種子を選択して栽培するようになりました。栗や稗ひえの栽培をしたことが三内丸山遺跡の土壌採取、花粉分析でわかっています。これを選択栽培（半農業）と言います