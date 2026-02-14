たんぱく質が不足すると太りやすくなる！ 空腹時はアミノ酸がエネルギーになる！ なぜ食事制限ダイエットではたんぱく質を抜いてはダメなのか。それにはまず、空腹時に、ヒトの体内でどのような変化が起きるのかを理解する必要があります。 空腹になると血液中の糖の量（血糖値）が低下しますが、血糖値を一定に保つためには体内でさまざまなホルモンが働きます。そのホルモンのひとつが筋肉を分解してアミノ酸に変換され