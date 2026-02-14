3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて行われる侍ジャパンの事前合宿が14日、サンマリン宮崎でスタートした。選手到着時には球場に詰めかけた観衆から、大歓声が沸き起こった。到着時、バスから阪神・佐藤輝明が姿を現すと「てる〜」の大歓声が起こった。鳴り止まない歓声の中、アドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有も選手バスに同乗して球場入り。選手と同じユニホームで、左腕付近に「11」と