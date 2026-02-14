巨人の沖縄那覇キャンプが15日、那覇市の奥武山運動公園でスタートした。練習前には阿部慎之助監督を始め、選手やコーチ全員が公園内の沖宮を参拝しました。沖宮では、2年目の石塚が獅子舞に頭をかまれて、必勝を祈願。その後にいずれも沖縄出身で育成ルーキーの知念とリチャードも獅子舞に頭をかまれて笑顔を見せた。