NGT48大塚七海（25）のファースト写真集「七いろの青」（税込3300円、KADOKAWA）が、13日に発売された。新潟市内書店で企画している手渡しイベントのチケットが完売し、当日券を予定するなど注目度は高い。発売日の13日、大塚は今月28日に手渡しイベントが開催される紀伊國屋書店新潟店を訪問した。販売スペースに積まれた写真集と自身のポスター。「信じられない。まだ夢みたい」。チケット完売を聞いて「早くファン方の反応が聞