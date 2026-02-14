「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）強化合宿がスタートし、侍ジャパンのアドバイザーを務めるダルビッシュ有投手は背番号１１が入ったウェアを着て球場入り。ファンの大歓声を浴びた。過去２大会で優勝経験のあるダルビッシュは昨年１０月に２度目の右肘手術を受け、今大会はアドバイザーの立場にまわった。それでも背番号１１のウェアを着ていたことで、一緒に戦う姿勢を示した形だ。その後、グラウンドに姿を見せると