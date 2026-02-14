男子で金メダルを獲得したミハイル・シャイドロフ＝ミラノ（共同）フィギュアスケート男子は21歳のシャイドロフがSP5位から大逆転。望外の頂点に「どう気持ちを表現していいのか分からない。信じられない」と驚き、涙した。勝因は他を圧倒した技術点。昨年、世界で初めて成功した3回転半―オイラー―4回転サルコーの3連続ジャンプを含めて4種類、計5度の4回転を着氷させた。元選手の父から手ほどきを受け、羽生結弦さんに憧れ