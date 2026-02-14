あまりにも強烈な倍満が炸裂した。KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）が2月13日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板し、6アガリの完勝劇を見せた。【映像】魔神・渋川の倍満ショー 劇的ツモにファン沸騰第1試合に出場した堀慎吾（連盟）はラス。そんな中、この試合は起家からセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、渋川、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EARTH JETS・石井一馬（最高位