◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、前回の北京大会から２大会連続となる銀メダルを獲得。初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得し、日本男子が２０１８年平昌五輪から３大会連続でダブルメダルを獲得した。ＳＰを１位でフリーに臨んだ世界王者