◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）カザフスタンのミハイル・シャイドロフが大逆転で金メダルを獲得した。ショートプログラム（ＳＰ）５位からフリー１位の１９８・６４点、合計２９１・５８点をマーク。フィギュアスケートでカザフスタン出身選手のメダルは、２０１４ソチ大会銅のデニス・テン以来で、金メダルは初となった。４回転４種類５本を組み込む攻めの構成で挑