パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備えて宮崎市で始まった侍ジャパンの強化合宿初日（サンマリンスタジアム宮崎）に球場に到着した。集まったファンからは「ダルさん〜！」と歓声が飛んだ。前回２３大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのためにサポー