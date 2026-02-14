ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられている。13日（日本時間14日）に行われた男子スケルトンでは、ウクライナ代表ウラジスラフ・ヘラスケビッチが、ロシアの攻撃で命を落とした母国のアスリートたちの顔写真を貼ったヘルメットを使用予定だったことへの措置として失格に。ヘルメットが毎大会で話題となるが、米国代表選手のデザインも注目を集めた。氷上をうつ伏せになって超高速で滑るスケ