◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が前回の北京大会から２大会連続の銀メダルに輝いた。佐藤駿（エームサービス・明大）は初出場で銅メダルを獲得した。日本男子の３大会連続となるダブル表彰台に、会場にいた女子の坂本花織（シスメックス）も大喜び。メダルが決まると、自分のことのように