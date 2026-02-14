スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（チームJWSC）が銅メダルを獲得した。連覇を目指した平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位。骨折を負いながらも魂のランを見せた。かつての五輪も見てきたファンからは、その表情に反響も集まっていた。平野は競技後、中継局のインタビューでは笑みを浮か