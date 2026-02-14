日本ハムは１４日、沖縄・名護でキャンプで１軍の紅白戦を行う。野村が４番・二塁で先発出場。２軍からはドラ１・大川、柴田、藤田琉らが参加する。先発投手は、ＷＢＣ台湾代表の古林睿煬と孫易磊。午後１時開始予定で７イニングの特別ルール。スタメンは以下の通り。先攻紅組１（左）水谷２（中）矢沢３（二）カストロ４（三）郡司５（一）清宮幸６（右）万波７（遊）水野８（指）藤森９（捕）進藤投手古林睿煬―島本―藤田琉