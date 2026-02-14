韓国女子カーリング代表「5G」が2連勝した。韓国は13日（日本時間）、コルティナカーリングオリンピック（五輪）スタジアムで行われたミラノ・コルティナ五輪女子カーリング第3戦で英国に9−3で勝利した。第1戦で米国に4−8で敗れた韓国は第2戦でイタリアを7−2で勝利したのに続き、英国にも勝って2勝1敗とした。英国は2022年北京五輪女子カーリングの優勝国。キム・ウンジ（スキップ）、キム・ミンジ（サード）、キム・スジ（セカ