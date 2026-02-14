日本ハムは14日、1軍キャンプ地となる沖縄・名護での紅白戦メンバーを発表した。WBC台湾代表の古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手と、孫易磊（スン・イーレイ）投手の2人が先発する。ドラフト1位大川と24年ドラフト1位の柴田らが実戦初登板となる。紅組1番・左翼水谷2番・中堅矢沢3番・二塁カストロ4番・三塁 郡司5番・一塁清宮6番・右翼万波7番・遊撃水野8番・DH藤森9番・捕手進藤投手は古林(2)、島本(1)、