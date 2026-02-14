アメリカのトランプ大統領はイランの現体制の転換について、「最善のことだ」と話しました。記者「イランの体制転換を望みますか」アメリカトランプ大統領「それが最善のことでしょう」トランプ大統領は13日、対立しているイランの現体制について、このように述べました。その上で、「我々は膨大な戦力を投入しており、追加の空母も間もなく出発する」とし、イランに対する軍事的圧力を強める姿勢を強調しました。一方で、トラン