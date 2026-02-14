アイベックスエアラインズは、「IBEX特価タイムセール」を2月18日から24日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。旅客施設使用料は別途必要となる。設定席数に限りがあるほか、一部便に設定がない場合もある。搭乗期間は3月29日から5月18日まで。・仙台発着札幌/千歳（6,000円）、名古屋/中部・大阪/伊丹（7,500円）、広島（7,800円）、福岡（12,000円）・名古屋/中部発着仙台・大分（7,000円）、福岡（7,400円）、松