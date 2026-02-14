米海軍のジェラルド・フォード空母打撃群が米空軍のB52ストラトフォートレスと共同でマルチドメイン活動を行う様子＝2025年11月13日/Petty Officer 3rd Class Tajh Pay/US Navy（CNN）米国防総省が空母「ジェラルド・R・フォード」を中核とする二つ目の空母打撃群を中東に派遣することが分かった。政権高官1人と事情に詳しい情報筋3人が明らかにした。トランプ米大統領はイラン政府との協議を継続する考えを示しているが、イランに