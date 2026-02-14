『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（23）ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山畑葵前編日本大学時代の畑葵。トライアウトでSVリーグへの扉を開いたphoto by 松尾/アフロスポーツ【セッターをやりたかったはずが、チームのエースに】「もうちょっと考えてバレーをしろ」ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山の畑葵（23歳）は、バレーボールを始めたばかりの小学２年生の自分に向かって、そう言ってやりたいとい