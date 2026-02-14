自由な人生を送るためには何が必要なのか。漫画家・文筆家のヤマザキマリさんは画家を目指していた20代の頃、イタリアで極貧生活を送った。「画家は貧乏が当然であり、お金がなくても自由であるに越したことはないと思っていた。しかし27歳のとき、自分を甘やかすのは終わりだと決意した」という――。※本稿は、ヤマザキマリ『最後の講義完全版漫画家・文筆家・画家ヤマザキマリ』（主婦の友社）の一部を再編集したものです