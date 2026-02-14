冬にエアコンを使用している家庭では「つけっぱなしにするのとこまめに消すのとでは、どちらが節約になるのか？」と疑問に思うこともあるかもしれません。 本記事では、エアコンの暖房をつけたままにした場合とこまめに消した場合の消費電力量を比較したデータをご紹介します。また、電源をつけたままにするか切るかの判断基準についてもまとめます。 冬の暖房における「つけっぱなし」と「こまめに消す」の消