合宿初日侍ジャパンの宮崎合宿が14日にスタートし、午前9時すぎに選手たちが球場入りした。詰めかけたファンからは大歓声が起こった。アドバイザーとして参加するダルビッシュ有投手も選手と同じバスで球場へ。500人を超えるファンからは「ダルーー！」「ダルさんー！」などと声があがった。ダルビッシュは前回大会でも着用した11番がついたウエアを着用。サングラスをかけて1番にバスから登場した。（Full-Count編集部）