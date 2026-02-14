ずっと好きだった男性に、やっとの思いで「本命チョコ」を贈ったら、脈はあるのかどうか、すぐにでも知りたくなってしまうもの。男性が「脈アリ」なら、チョコを渡された瞬間に、どんなリアクションを見せるものなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「これは脈アリ！『本命チョコ』を渡したときの男子の反応」をご紹介します。【１】「ホワイトデーまで待てないから」とその場で交際を