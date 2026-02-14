2月11日、歌手で俳優の平手友梨奈さんと、俳優の神尾楓珠さんが電撃結婚を報告しました。SNSに投稿されたツーショット写真から、2人の顔が「作画が同じ（＝そっくり）」だと反響を呼んでいますが、実は他にも様々な共通点が見られるのです。平手さんを芸能界入りから注視してきた筆者は、不思議と納得してしまいました。◆偶然にも同じデビュー年で近い芸歴2人は共に2015年に芸歴をスタート。平手さんは8月21日に欅坂46の一員とし